ΕΠΟ: Με ξένους διαιτητές τα ντέρμπι της Κυριακής

Η επικοινωνία Τσέφεριν – Μπαλτάκου και το τελεσίγραφο του Προέδρου της UEFA.

Με ξένους διαιτητές θα διεξαχθούν τα δύο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής, σε OPAP Arena και Τούμπα (ΑΕΚ-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Άρης), την προσεχή Κυριακή (17/9).

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκο, τον οποίο ενημέρωσε ότι το θέμα των αλλοδαπών διαιτητών για την 4η ημέρα του πρωταθλήματος διευθετήθηκε με προσωπική παρέμβαση.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της UEFA κατέστησε σαφές ότι είναι η τελευταία φορά που παρεμβαίνει προσωπικά για το θέμα, εφόσον δεν υπάρξει ασφάλεια για τους αλλοδαπούς διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα.

