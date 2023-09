Υγεία - Περιβάλλον

Ιός δυτικού Νείλου: Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων και 15 νεκροί στην Ελλάδα

Δείτε σε ποιες περιοχές έχουν καταγραφεί τα κρούσματα, Ποια είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν όσοι προσβάλλονται από τον ιό.

Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 119 και τους θανάτους σε 15, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα από τα 119 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα 93 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 26 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 19 νέα κρούσματα.

Έχουν καταγραφεί 15 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 81 έτη).

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Καστοριάς και Άρτας.

