Διονύσης Σταμενίτης - Κακοκαιρία: “Δύσκολο εγχείρημα”, η περισυλλογή νεκρών ζώων

Τι ποσοστό των δηλωμένων ζώων έχουν εντοπίσει, περισυλλέξει και διαχειριστεί οι αρχές μέχρι στιγμής.

Μέτρια αισιόδοξος φάνηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Κέντρου Επιειρήσεων η οποία λαμβάνει χώρα την Τρίτη το απόγευμα στη Λάρισα, αναφορικά με το φλέγον ζήτημα του εντοπισμού και της περισυλλογής νεκρών ζώων από τις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας Daniel. Ο υφυπουργός μίλησε ανοιχτά για δύσκολο εγχείρημα και δήλωσε: «Κινητοποιούμε μεγάλο αριθμό δυνάμεων. Θέσαμε σε εφαρμογή τον σχεδιασμό μας. Μέχρι την Τρίτη το πρωί όσον αφορά τα αιγοπρόβατα, ο αριθμός που έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ είναι 38.000 νεκρά ζώα, ωστόσο λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που υπάρχουν στην πρόσβαση μόνο τα μισά έχουν βρεθεί. Έχουμε διαχειριστεί 15.750 νεκρά ζώα. […] Σχετικά με τους χοίρους, ο αριθμός που έχει δηλωθεί είναι 7000 νεκρά ζώα. Έχουμε διαχειριστεί 3600 νεκρά ζώα. […] Διαφορετικά είναι τα πράγματα αναφορικά με τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους και εκεί εμφανίζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός της διαχείρισης θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες».

