Κακοκαιρία “Daniel” - Mικρόβια: Δεκάδες κρούσματα ασθενειών στη Θεσσαλία

Ανησυχία προκαλούν στις αρχές οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία τους οποίους προκαλούν τα νερά-απομεινάρια του Daniel.

46 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 24 περιστατικά λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού», ενημέρωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφερόμενη στην επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, κατά την ενημέρωση για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία.