Ρωσία: Συνετρίβη βομβαρδιστικό αεροσκάφος

΄Ποιες οι συνθήκες πτώσης του μοιραίου αεροσκάφους και σε ποια περιοχή πετούσε τη στιγμή της συντριβής.

Ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος Su-24 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και δεν ήταν οπλισμένο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνετρίβη σε ερημική τοποθεσία, όπου έχουν σπεύσει συνεργεία έρευνας και διάσωσης με ελικόπτερα Mi-8.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα, όπως και η τύχη του πληρώματος.

