Μέριλιν Μονρόε: Δεν κατεδαφίζεται η έπαυλη της μετά την κατακραυγή

Η είδηση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της έπαυλης, στην οποία βρέθηκε νεκρή η ηθοποιός σε ηλικία 36 ετών, κατέθεσαν αίτηση για άδεια κατεδάφισης, προκάλεσε κύμα διαμαρτυρίας.

Το τελευταίο σπίτι της Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe), το μοναδικό που απέκτησε, προς το παρόν δεν θα κατεδαφιστεί μετά την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών του Λος 'Αντζελες.

Η είδηση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της έπαυλης, στην οποία βρέθηκε νεκρή η ηθοποιός σε ηλικία 36 ετών, κατέθεσαν αίτηση για άδεια κατεδάφισης αμέσως μετά την αγορά προκάλεσε τεράστια κατακραυγή.

Η δημοτική σύμβουλος του Λος 'Αντζελες Τρέισι Παρκ (Traci Park), δήλωσε ότι δέχτηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα που την προέτρεπαν να σώσει το σπίτι που βρίσκεται στη διεύθυνση 12305 Fifth Helena Drive στην αριστοκρατική γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος 'Αντζελες, αναφέρει το Reuters.

