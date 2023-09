Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Συλλήψεις για εμπορία κοκαΐνης και crystal-meth

Πώς οι αστυνομικοί εντόπισαν το σπίτι στην Αγία Βαρβάρα μέσα ή κοντά στο οποίο, γίνονταν οι περισσότερες συναλλαγές.

Συνελήφθησαν, την Δευτέρα το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, τέσσερις άντρες 20, 27, 30 και 42 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση των διατάξεων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από πληροφορίες αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, τους εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 20χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Όπως διαπιστώθηκε, τις είχε προμηθευτεί νωρίτερα από σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας το οποίο χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Αργότερα, συνελήφθη στο συγκεκριμένο σπίτι 27χρονος αλλοδαπός, λίγο πριν προβεί στην αγορά των ναρκωτικών που είχε προσυμφωνήσει με τους διακινητές. Τέλος, σε κοντινό σημείο από το σπίτι, όπου πραγματοποιούσαν μέρος των συναλλαγών τους, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς ο 30χρονος και ο 42χρονος. Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να ματαιώσουν τη σύλληψή τους, προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους δεσμεύσουν.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο παραπάνω σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

23,5 γραμμ. κοκαΐνης,

198 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

3,4 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

1 καραμπίνα,

115 φυσίγγια καραμπίνας,

το χρηματικό ποσό των 1.965 ευρώ,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 κινητά τηλέφωνα,

1 συσκευή καταγραφής βιντεοληπτικού υλικού με 3 επιτοίχιες κάμερες,

3 μεταλλικές κουτάλες και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

