Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” - καταγγελία: “Ο πατέρας μου μολύνθηκε από τα λασπόνερα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βασικές εστίες μόλυνσης οι λάσπες και τα νεκρά ζώα στις πληγείσες περιοχές. Τι κατήγγειλε στο "Καλημέρα Ελλάδα" κάτοικος του Παλαμά Καρδίτσας.

-

Συναγερμός έχει σημάνει για την δημόσια υγεία στις περιοχές που έχουν «πνιγεί» από την κακοκαιρία Daniel, καθώς ελλοχεύουν μολυσματικές ασθένειες, εξαιτίας του νερού καθώς μέσα σε αυτό, έχουν πνιγεί ζώα, αλλα μπορεί να έχει χημικά, λιπάσματα και πετρέλαια.

Το υπουργείο Υγείας έχει κάνει ήδη έκκληση στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών που επλήγησαν να χρησιμοποιούν ως πόσιμο μόνο το εμφιαλωμένο νερό, ενώ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και με τα κουνούπια καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από μολυσματικές ασθένειες εξαιτίας του νερού, αλλά και των ζώων που έχουν χάσει τη ζωή τους και δεν έχουν ακόμα περισυλλεχθεί.

Η Κωνσταντίνα Μουτσανίδου κατήγγειλε στο "Καλημέρα Ελλάδα" μόλυνση του πατέρας της από τα λασπόνερα. "Είδαμε τα εξανθήματα και το πρήξιμο και αμέσως σκεφτήκαμε τη μόλυνση. Οι γιατροί μας πως είναι μόλυνση από τα νερά της περιοχής και ο πατέρας μου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο".

Όπως είπε η Κωνσταντίνα Μουτσανίδου "αυτό που ζητάμε είναι να βρεθεί μία λύση για όλους τους ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα και έπειτα για εμάς". Ενώ, όπως είπε "εγώ με τη μητέρα μου συνεχίζουμε να μένουμε στην εκκλησία του χωριού".





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ