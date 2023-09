Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” – Μαγιορκίνης: Τα λιμνάζοντα νερά είναι δυνητικά μολυσματικά

Πώς μπορεί να μολυνθεί ο ανθρώπινος οργανισμός και ποια είναι τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, για την υγειονομική «βόμβα» που διαφαίνεται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή της Θεσσαλίας, λόγω του “Daniel”.

«Ο κόσμος που βρίσκεται εκεί πρέπει να κάνει υπομονή, γιατί τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Τα λιμνάζοντα νερά είναι δυνητικά μολυσματικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται», τόνισε, διευκρινίζοντας πως, «δεν γνωρίζουμε αν τα νερά αυτά έχουν έρθει σε επαφή με λύματα ή με χημικά».

Όπως εκτίμησε ο καθηγητής, «θα πολλαπλασιαστούν τα κουνούπια και λογικά θα δούμε αύξηση στον ιό του Δυτικού Νείλου και κάποιοι ηλικιωμένοι μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία».

Επίσης, εφιστά την προσοχή «στα παιδιά, να μην παίζουν στα νερά».

Για τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στα πλημμυρισμένα σπίτια, είπε πως, «υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα χειριστούν οι άνθρωποι τα νερά αυτά, θα πρέπει να γίνει απολύμανση αλλιώς να πεταχτούν» και εξήγησε ότι, ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί από το νερό αν το βάλει στο στόμα του ή αν ακουμπήσει σε ανοιχτή πληγή.

«Δεν μπορούν να καταναλωθούν προϊόντα που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένο νερό», κατέληξε.

