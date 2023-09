Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel” - Αγαπηδάκη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ένα βρέφος με σαλμονέλα (βίντεο)

Οδηγίες στους κατοίκους για τη χρήση νερού. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι των πλημμυρισμένων περιοχών

Προσοχή στο νερό και όχι επαφή με νεκρά ζώα συνιστά στους κατοίκους της Θεσσαλίας η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη η οποία μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα", έχουν καταγραφεί 46 κρούσματα γαστρεντερίτιδας εκ των οποίων τα έξι χρειάστηκαν νοσηλεία και μόνο 3 σχετίζονται με παθογόνο νόσο που σχετίζονται με τις πλημμύρες.

"Ανάμεσα στα κρούσματα και σαλονέλα σε βρέφος που όμως είναι καλά στην υγεία του" είπε η κ. Αγαπηδάκη.

Όπως επεσήμανε η αναπληρώτρια Υπουργός "αν δεν υπάρχει πολύ σημαντική ανάγκη οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφεύγουν τα σημεία με λάσπες και πάντα να φορούν στις μετακινήσεις τους γαλότσες και μάσκα" ενώ επεσήμανε πως "εμείς στέλνουμε υγειονομικό υλικό στις πληγείσες περιοχές ακόμη και από αέρος σε σημεία που ακόμη και σήμερα δεν είναι προσβάσιμα".





"Στα σπίτια, άλλωστε, στις περιοχές που έχουν πληγεί εκτός από λασπόνερα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και νεκρά ζώα που έχουν παρασυρθεί και εκεί δεν αρκούν μόνο αυτά τα υγειονομικά μέτρα για τους κατοίκους" υπογράμμισε η κ. Αγαπηδάκη.

Σχετικά με την καταλληλότητα του νερού και την αντίδραση του δημάρχου Βόλου σε δηλώσεις της η ίδια ανέφερε πως "γίνονται δειγματοληψίες από διάφορα σημεία της Θεσσαλίας, τρεις φορές την εβδομάδα" ενώ τόνισε πως "δεν υπάρχει όριο αγοράς εμφιαλωμένου νερού για τους πολίτες στις πλημμυρισμένες περιοχές".

"Ξαναλέω για την δειγματοληπτική ανάλυση του νερού σε συνεργασία με όλους τους δήμους και αυτό θα γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις κρίσιμες υποδομές, νοσοκομεία και βέβαια επιδημιολογική επιτήρηση για τα κρούσματα που θα έχουμε, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, τα απομονώνουμε και δεν έχουμε περαιτέρω ζήτημα" είπε η αναπληρώτρια Υπουργός.

