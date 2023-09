Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” – Μήλα Ζαγοράς: Αρχίζει η συγκομιδή και δεν έχουμε πρόσβαση στα χωράφια μας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές μήλων Ζαγοράς στο Πήλιο, που δέχθηκε τον μεγαλύτερο όγκο νερού από την κακοκαιρία “Daniel”.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς, για τα προβλήματα που τους προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η Ζαγορά δέχθηκε τον μεγαλύτερο όγκο νερού, εν μέσω της κακοκαιρίας “Daniel” και ο Αντώνης Πολίτης εξήγησε πως, «σε λίγες μέρες αρχίζει η συγκομιδή και δεν έχουμε πρόσβαση στα χωράφια μας».

Τα μηχανήματα έχουν ήδη καθαρίσει κάποιους δρόμους, όμως όπως εξήγησε ο Α.Πολίτης, «χρειάζονται κι άλλα», ενώ συμπλήρωσε πως τα κτήματα από τα οποία παράγονται περίπου 15 εκατομμύρια μήλα το χρόνο, είναι κατακερματισμένα και όχι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

Ερωτηθείς για το αν θα αυξηθεί η τιμή των μήλων Ζαγοράς, απάντησε πως αυτό δεν το γνωρίζει ακόμα, αφού δεν έχουν μαζευτεί, επεσήμανε όμως ότι, πέρυσι και παρά την άνοδο του πληθωρισμού, η τιμή συγκρατήθηκε.

Τέλος, τόνισε την αναγκαιότητα διάνοιξης των δρόμων, όχι μόνο για τη συγκομιδή, αλλά και για τη μεταφορά των μήλων προς την αγορά.

