Κακοκαιρία “Daniel” - Έλλειψη προϊόντων: Κρούσματα αισχροκέρδειας στη Θεσσαλία

Τι μέτρα λαμβάνουν οι αρχές για τον περιορισμό του φαινομένου, τόσο σε φρούτα και λαχανικά όσο και στο εμφιαλωμένο νερό.

Κρούσματα αισχοκέρδειας εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε κεντρική λαϊκή αγορά της Λάρισας. Παραγωγός άδραξε την ευκαιρία της καταστροφής πολλών άλλων συναδέλφων του και διέθεσε τα προϊόντα του σε πανύψηλες τιμές.

Η κύρια εικόνα της λαϊκής αγοράς την Τρίτη ήταν οι άδειοι πάγκοι, αφού ο θεσσαλικός κάμπος, κύριος τροφορότης της πόλης με φρούτα και λαχανικά, έχει πλέον πνιγεί στο νερό.

Σε κάποιους από τους εναπομείναντες πάγκους πάντως, οι κάτοικοι έκπληκτοι αντίκρισαν τα αγγούρια να κοστίζουν 1 ευρώ το τεμάχιο, τη ντομάτα 1,20 ευρώ το κιλό, το μαρούλι 5 ευρώ το κιλό και το λάχανο 2,50 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές ετοιμάζονται πλέον για εντατικούς ελέγους για να τιμωρήσουν το φαινόμενο της αισχροκέρδειας, ενώ τοποθέτησαν και πλαφόν στην τιμή του εμφιαλωμένου νερού: μέχρι 0,50 ευρώ το μπουκάλι 500 ml, μέχρι 0,70 η φιάλη 1,5 lt και μέρι 2,50 ευρώ η 6άδα από φιάλες των 1,5 lt.

