Υγεία - Περιβάλλον

'Εμβρυα: Πώς επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς τα έμβρυα μπορούν να επηρεαστούν από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, ενώ ακόμα είναι στην κοιλιά της μητέρας τους.

-



Η έκθεση των εμβρύων στην ατμοσφαιρική ρύπανση όσο βρίσκονται στη μήτρα επηρεάζει τις κυτταρικές διεργασίες των μωρών μετά τη γέννησή τους και οδηγεί σε μείωση πρωτεϊνών που προστατεύουν από τη φλεγμονή, το στρες και τη γήρανση.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε η Όλγα Γκορλάνοβα, γιατρός και ερευνήτρια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων του Πανεπιστημίου της Βασιλείας στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στο Μιλάνο, η έκθεση των εγκύων σε υψηλότερο διοξείδιο του αζώτου (NO2), ρύπο που προέρχεται κυρίως από τις εκπομπές των οχημάτων, συνδέεται με αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης Beclin-1, που παίζει ρόλο στην έναρξη της αυτοφαγίας, δηλαδή της ανανέωσης των κυττάρων. Επίσης, συνδέθηκε με μειωμένα επίπεδα της πρωτεΐνης SIRT1, που διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο στην αντίσταση στο στρες, τη φλεγμονή και τη γήρανση, και της πρωτεΐνης IL-8, που δραστηριοποιείται σε ορισμένα φλεγμονώδη κύτταρα. Για την έρευνα η επιστημονική ομάδα εξέτασε 11 πρωτεΐνες που βρέθηκαν στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα 449 υγιών νεογέννητων μωρών.

Σε προηγούμενες έρευνες η κ. Γκορλάνοβα και οι συνεργάτες της είχαν εντοπίσει ότι η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των πνευμόνων και το ανοσοποιητικό σύστημα των νεογέννητων.

Η Μαριέλ Πίγνενμπουργκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την Παιδιατρική, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, σχολιάζει ότι «έχουμε ήδη αρκετά στοιχεία από αυτή και άλλες μελέτες, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα δυνατά και ξεκάθαρα στις κυβερνήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία των ανθρώπων και οι επιπτώσεις φαίνονται πριν από τη γέννηση. Θα πρέπει όλοι μας να διπλασιάσουμε εκ νέου τις προσπάθειές μας για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο το δυνατόν γρηγορότερα και περισσότερο. Αυτό όχι μόνο θα βελτιώσει την υγεία των πληθυσμών και θα μειώσει το κόστος που συνδέεται με τη θεραπεία ασθενειών που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά θα βοηθήσει και το περιβάλλον σε μια εποχή που η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο εμφανής κάθε μέρα που περνάει».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ