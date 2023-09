Κόσμος

Ευρωκοινοβούλιο: Αυξάνονται οι έδρες

Πως θα μοιραστούν μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Γιατί η Ελλάδα θα παραμείνει στις ίδιες έδρες.

Κατά 15 έδρες θα αυξηθεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο που θα προκύψει από τις ευρωεκλογές του ερχόμενου Ιουνίου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των βουλευτών σε 720.

Οι δεκαπέντε επιπλέον έδρες θα μοιραστούν μεταξύ 12 κρατών-μελών της ΕΕ, αποφάσισε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ισπανία θα λάβουν δύο ακόμη έδρες η καθεμία. Το Βέλγιο, η Δανία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Σλοβενία και η Σλοβακία θα λάβουν από μία επιπλέον έδρα.

Οι επιπλέον έδρες διανεμήθηκαν με βάση τις δημογραφικές αλλαγές στον πληθυσμό των κρατών μελών της ΕΕ μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές του 2019.

