Κακοκαιρία “Daniel” - Αρτοποιός: Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Πρόβλημα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Παρατείνεται η δωρεάν διέλευση από τα διόδια.

Στο τρίγωνο Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα όλες οι βασικές οδικές αρτηρίες είναι ανοικτές, εκτός από τον άξονα Τρικάλων-Λάρισα, τόνισε πριν από λίγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός, κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες και επίκειται να δοθεί το ρεύμα προς Λάρισα το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με την κατάσταση στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο κ. Αρτοποιός δήλωσε ότι παραμένει κλειστή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων των προηγούμενων ημερών, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει πρόβλημα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το επιχειρησιακό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας έχει δεχθεί πανελλαδικά περισσότερες από 11.725 κλήσεις με 4592 διασώσεις και απομακρύνσεις συμπολιτών μας προς ασφαλή σημεία, εκ των οποίων οι 807 πραγματοποιήθηκαν με εναέρια μέσα.

Για την κατάσταση στα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου και συγκεκριμένα της Καρδίτσας, των Τρικάλων, του Παλαμά, της Φαρκαδόνας, του Δομοκού και των Φαρσάλων, ο κ. Αρτοποιός είπε ότι τα νερά υποχωρούν και σήμερα σταδιακά αποκαλύπτονται οι οδικοί άξονες, ενώ έχει αποκατασταθεί η οδική σύνδεση με όλα τα χωριά εκτός από το Κεραμίδι του Δήμου Φαρκαδόνας.

Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής τόνισε ότι από όλα τα χωριά έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι που το ζήτησαν, ενώ παραμένουν όσοι το επιθυμούν. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι σε όλα τα χωριά παραμένουν και εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, καθώς επίσης δυνάμεις του Στρατού και Εθελοντικές Ομάδες για παροχή βοήθειας, μεταφορά εφοδίων και φαρμακευτικού υλικού όπου απαιτείται.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται, σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό για παροχή βοήθειας στα ορεινά χωριά των Αγράφων, Μουζακίου και Καλαμπάκας, όπου διατίθενται επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Π.Σ. και του ΓΕΕΘΑ, οι οποίες σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργούν για μεταφορά εφοδίων, φαρμάκων, ασθενών, γεννητριών και υλικών.

Επίσης στην παρούσα φάση δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Στρατού Ξηράς και Εθελοντικών Οργανώσεων συνεχίζουν να επιχειρούν με επίγεια και πλωτά μέσα στις περιοχές: Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης Λάρισας , όπου το ύψος των υδάτων αρχίζει να υποχωρεί, στα χωριά των Τεμπών μέχρι το Δέλτα του Πηνειού, στο Δήμο του Κιλελέρ και ιδιαίτερα στον κάμπο της λίμνης Κάρλας.

«Όλες οι δυνάμεις μας, για όσο χρειαστεί, παραμένουν με αδιάλειπτη παρουσία στο πεδίο των επιχειρήσεων δίπλα στους συμπολίτες μας» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Αρτοποιός.

Ως το Σάββατο παρατείνεται η δωρεάν διέλευση από τα διόδια

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπ. Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας και Ν. Ταχιάος παρέτειναν έως και το Σάββατο στις 6 π.μ. τη δωρεάν διέλευση οχημάτων από τα διόδια στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, στην Εγνατία Οδό μεταξύ Θεσσαλονίκης και διασταύρωσης με Ιόνια Οδό, κατά μήκος της Ιόνιας Οδού και του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στις δύο κατευθύνσεις.

Αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται ούτε στα διόδια του αυτοκινητόδρομου «Αιγαίου», στο τμήμα από Νίκαια μέχρι τον Μαλιακό Κόλπο (Πελασγία), συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών διοδίων στην εν λόγω περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με αναλυτική καταγραφή των διελεύσεων. Το κόστος θα αναλάβει το Δημόσιο, δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης, ενώ θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση, εάν απαιτηθεί τυχόν παράταση του έκτακτου αυτού μέτρου.

