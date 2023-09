Οικονομία

Τίτλοι τέλους στο market pass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους.

-

Του Νίκου Ρογκάκου

Δεν θα υπάρξει παράταση του market pass έως το τέλος του έτους ενώ το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους θα καταβληθεί τον Ιανουάριο. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στον ΑΝΤ1 με τον Κωστή Χατζηδάκη να επιβεβαιώνει και την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 600 εκατ. ευρώ, όπως είχε μεταδώσει το euro2day.

Πρακτικά το market pass θα καταβληθεί, όπως έχει προγραμματιστεί έως και τον Οκτώβριο ενώ οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το επίδομα το οποίο είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και θα κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ευρώ, τον Ιανουάριο ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Οι ανατροπές έρχονται στη σκιά των πρωτοφανούς έκτασης καταστροφών που προκάλεσε ο Daniel .

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλύψει ανάγκες τόσο κρατικής αρωγής όσο και αγροτικών αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη τα 450 εκατ. ευρώ αφορούν δαπάνες Κρατικής Αρωγής και τα 150 εκατ. ευρώ αγροτικές αποζημιώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο: Σορός άντρα εντοπίστηκε σε παραλία

Δίκη Πισπιρίγκου: Τα παιδιά μας τα πήρε ο Θεούλης, κατέθεσε η μητέρα της

Φαρμακεία: Κλειστά την Πέμπτη σε όλη την Αττική