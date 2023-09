Αθλητικά

Σαν Ντιέγκο: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το πρώτο σετ και είδε την αντίπαλο της να εγκαταλείπει στο δεύτερο λόγω τραυματισμού.

-

Η επιστροφή της Μαρίας Σάκκαρη στο κορτ, μετά τον αποκλεισμό της στον πρώτο κιόλας γύρο του US Open και το ξέσπασμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας που ακολούθησε, συνοδεύτηκε με πρόκριση επί της Καμίλα Οσόριο στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σαν Ντιέγκο.

Μια πρόκριση που ήρθε σχετικά άκοπα για την 28χρονη, καθώς ενώ πήρε το πρώτο σετ με 6-3 (κάνοντας μπρέικ στο σερβίς της Κολομβιανής στο 8ο game), στο δεύτερο κι ενώ το ματς ήταν ισόπαλο με 2-2, η Οσόριο αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού κι ως εκ τούτου η Σάκκαρη βρέθηκε στην φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Η σημερινή ήταν η δεύτερη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες στο κορτ οι δύο τενίστριες, με την Σάκκαρη να κάνει το 2Χ2, καθώς είχε νικήσει την 21χρονη Οσόριο και στο τουρνουά του Νότιγχαμ (γρασίδι) το 2022 με 6-2, 6-3.

Στην φάση των «8» η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με τη νικήτρια της αναμέτρησης που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 23:30 (ώρα Ελλάδας), ανάμεσα στην Έμα Ναβάρο και στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (αμφότερες προέρχονται από τα προκριματικά).

Ειδήσεις σήμερα:

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

Κρήτη: Θαμώνας ταβέρνας σώζει κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό (βίντεο)

Πρέβεζα: Σύλληψη αλλοδαπού για βιασμό κοριτσιού μικρότερο των 12 χρόνων