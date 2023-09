Παράξενα

Κακοκαιρία “Daniel” - Παλαμάς: Φίδι 2,5 μέτρων βγήκε μέσα από τα νερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φίδι "Λαφιάτης" βγήκε από τα μολυσμένα νερά του Παλαμά Καρδίτσας. Η ανάρτηση κατοίκου της περιοχής.

-

Φίδι μήκους 2,5 μέτρων βγήκε από τα μολυσμένα νερά του Παλαμά Κραδίτσα μετά την φονική κακοκαιρία Daniel.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση κατοίκου της περιοχής που παρουσιάζει και σχετική φωτογραφία, «o Λαφιάτης ή Λαφίτης είναι μη-δηλητηριώδες φίδι της οικογένειας των Καινοφιίδων. Ιδού και τα πειστήρια…».

Σημειώνεται ότι περισσότερα από 130.000 νεκρά ζώα και τόνοι από σωρούς σκουπιδιών σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο συνθέτουν το σκηνικό που άφησε πίσω της η φονική κακοκαιριά. Στα νεκρά ζώα θα γίνεται υγειονομική ταφή και όχι καύση. Η δυσοσμία είναι αφόρητη και η έλλειψη νερού καθιστά ακόμη δυσκολότερη την τήρηση κανόνων κανόνες υγιεινής. Μάσκες συνιστούν οι ειδικοί για τους κατοίκους. 1396 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μέχρι τώρα, 48 από αυτούς με γαστρεντερίτιδα και 65 με λοίμωξη στο αναπνευστικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Τίτλοι τέλους στο market pass

Λιβύη - “Daniel”: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τους νεκρούς

Δίκη Πισπιρίγκου: Τα παιδιά μας τα πήρε ο Θεούλης, κατέθεσε η μητέρα της