Ευρωβουλή για Τουρκία: Δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη στην ΕΕ, εάν δεν...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Άγκυρα να σεβαστεί τον πολιτιστικό χαρακτήρα των θρησκευτικών μνημείων. Έντονη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας.

Στην ετήσια έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει πως αν η τουρκική κυβέρνηση δεν αλλάξει δραστικά την πορεία της, η διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να σταματήσουν και να αναστρέψουν όλες τις μονομερείς δραστηριότητες και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω ενέργειες και προκλήσεις που δεν ευνοούν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην Ίμβρο και στην Τένεδο. Το Κοινοβούλιο καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν πλήρως τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων, σημειώνοντας με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το μνημείο της Αγίας Σοφίας και το Μουσείο της Χώρας. Αναφορά γίνεται επίσης στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στην ανάγκη σεβασμού και αναγνώρισης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και στην προστασία μειονοτήτων από ρητορική μίσους και θρησκευτικών χώρων από βανδαλισμό.

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να προχωρήσουν προς μια στενότερη εταιρική σχέση και συνιστά την εξεύρεση ενός παράλληλου και ρεαλιστικού πλαισίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, καλώντας την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές μορφές. Οι ευρωβουλευτές επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία παραμένει υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, σύμμαχος του ΝΑΤΟ και βασικός εταίρος στην ασφάλεια, τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις και τη μετανάστευση, τονίζοντας ότι η χώρα αναμένεται να σέβεται τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρεί την ΕΕ νόμους, αρχές και υποχρεώσεις.

«Πρόσφατα είδαμε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον από την τουρκική κυβέρνηση για την αναβίωση της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ. Αυτό δεν θα συμβεί λόγω γεωπολιτικών διαπραγματεύσεων, αλλά μόνο όταν οι τουρκικές αρχές δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στη χώρα. Εάν η τουρκική κυβέρνηση θέλει πραγματικά να αναβιώσει την πορεία της προς την ΕΕ, θα πρέπει να το αποδείξει αυτό με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και ενέργειες και όχι με δηλώσεις», δήλωσε ο εισηγητής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, Ισπανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, σύμφωνα με το euronews.com

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ βρίσκονται ουσιαστικά σε αδιέξοδο από το 2018, λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Οι αναφορές για Πύλα και Κυπριακό

Αποχή τήρησαν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν διαφωνία σε επιμέρους αναφορές. Κατά τη ψηφοφορία υπερψηφίστηκε τροπολογία των έξι Κύπριων ευρωβουλευτών και ενσωματώθηκε στην έκθεση, η οποία καταδικάζει τα επεισόδια που προκάλεσε στην Πύλα το κατοχικό καθεστώς και την παραβίαση της νεκρής ζώνης.

Στην έκθεση εκφράζεται, μεταξύ άλλων, στήριξη για λύση του Κυπριακού στη βάση αρχών, καλείται η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, καταδικάζονται οι προσπάθειες αναγνώρισης του ψευδοκράτους και επιδοκιμάζονται οι πρωτοβουλίες άρσης του αδιεξόδου. Επιπλέον, ζητείται η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία και απευθύνεται έκκληση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο διακοπής τους στο Κραν Μοντανά.

Καμία σύνδεση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και των διαδικασιών ένταξης

Το Κοινοβούλιο προτρέπει την Τουρκία να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία ένταξης μιας χώρας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τη διαδικασία ένταξης μιας άλλης στην ΕΕ. Η πρόοδος κάθε χώρας στην ΕΕ παραμένει βασισμένη στα δικά της πλεονεκτήματα, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η έκθεση χαιρετίζει την ψήφο της Τουρκίας υπέρ της καταδίκης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη δέσμευσή της για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, εκφράζοντας τη λύπη της που η Τουρκία δεν υποστηρίζει κυρώσεις εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ. Το ποσοστό ευθυγράμμισης της Τουρκίας με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ έχει πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 7%, καθιστώντας την μακράν το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της διεύρυνσης.

Δέσμευση της ΕΕ για υποστήριξη των προσφύγων και των μετασεισμικών προσπαθειών ανοικοδόμησης

Οι ευρωβουλευτές επαινούν τις προσπάθειες της Τουρκίας να συνεχίσει να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο, με σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους. Χαιρετίζουν το γεγονός ότι η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία, και δεσμεύονται σθεναρά να το διατηρήσουν στο μέλλον.

Εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου 2023, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Τουρκίας. Υπογραμμίζουν ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απτή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Ενοχλημένοι στην Τουρκία από την έκθεση – κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίο

Την έντονη ενόχληση της Τουρκίας προκάλεσε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επισημαίνει ότι η ενταξιακή διαδικασία της χώρας δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες, καλώντας την να αλλάξει στάση.

Η έκθεση – κόλαφος καλεί την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες στην Κύπρο, να προστατέψει την Αγία Σοφία, όπως και τις μειονότητες.

Κιλίτς: Μεροληπτική και κακόβουλη η Έκθεση ΕΚ για Τουρκία

Μεροληπτική, κακόβουλη και απαράδεκτη χαρακτηρίζει την έκθεση για την Τουρκία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο τουίτερ ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, «η έκθεση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεροληπτική, κακόβουλη και απαράδεκτη. Είναι σημαντικό ότι αυτή η έκθεση έγινε αποδεκτή τις ημέρες που (η Τουρκία) εισέρχεται σε μια νέα εποχή με την ΕΕ», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, ΄Άννα Ανδρέου.

«Τα μέλη του ΕΚ που λαμβάνουν μεροληπτικές, νόμιμες και παράλογες αποφάσεις θα πρέπει τώρα να εγκαταλείψουν αυτή τη λαϊκιστική πολιτική!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

