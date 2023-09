Γιώργος Αγγελόπουλος - Δήμητρα Βαμβακούση: Μιλούν πρώτη φορά για τον γάμο τους (βίντεο)

Life

Τι είπαν ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για τον επικείμενο γάμο τους.

Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν σε λίγες ημέρες ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η αγαπημένη του Δήμητρα Βαμβακούση.

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτευμένο ζευγάρι, που κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα παντρευτεί στις 24 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηττό.

Η κάμερα της εκπομπή «Το Πρωινό» και η Φαίη Φώτου συνάντησαν το ζευγάρι στο Κολωνάκι, μαζί με τον κουμπάρο τους, Αναστάσιο Ντούγκα.

«Ευχαριστούμε για τη διακριτικότητα. Έχω κάνει κάποιες πρόβες νυφικού, όμως προτιμάμε να μιλήσουμε πιο μετά για αυτό. Γιατί τώρα η Ελλάδα πλήττεται από πάρα πολλές καταστροφές και το μυαλό μας είναι με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε λάβει τόση αγάπη από τον κόσμο που δε γίνεται να το αγνοήσουμε» είπε αρχικά η Δήμητρα Βαμβακούση.

Με αφορμή ότι παντρεύονται, παρότι οι δυο τους είναι λίγο καιρό ζευγάρι, ο Γιώργος Αγγελόπουλος εξήγησε: «Για εμάς είναι σημαντικό, από εκεί και πέρα οι λόγοι είναι δικοί μας. Όπως σας είπε και η Δήμητρα, καλύτερα να μείνουμε στα επίκαιρα γεγονότα. Πιεζόμαστε από διάφορα, τα οποία δεν ειναι και στο χέρι μας. Όταν θα έρθει η ώρα θα ξαναμιλήσουμε».

