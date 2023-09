Κοινωνία

Ζωγράφου: οπλισμένος ταμπουρώθηκε σε σπίτι

Μεγάλη κινητοπ[οίηση αστυνομικών δυνάμεων για τον αφοπλισμό του άνδρα, πυο έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, μετά την ειδοποίηση για έναν ένοπλο που έχει ταμπουρωθεί σε σπίτι, στου Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, ένας ηλικιωμένος άνδρας, που είναι ένοπλος, έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, επί της οδού Αγίας Λαύρας, στου Ζωγράφου.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυυνομίας και διαπραγματευτής έσπευσαν στην περιοχή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς, που προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να βγει απο το σπίτι και να παραδώσει το όπλο του.

