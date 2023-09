Κόσμος

“Καταιγίδα της Μεσογείου”: Κοινή άσκηση διεξάγουν Τουρκία και Ψευδοκράτος

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Άσκηση "Καταιγίδα της Μεσογείου" με τη συμμετοχή θαλάσσιων, εναέριων και χερσαίων δυνάμεων, πραγματοποιείται μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι η άσκηση στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ της ‘διοίκησης των Τουρκοκυπριακών ειρηνευτικών δυνάμεων’ και της διοίκησης των δυνάμεων ασφαλείας της "ΤΔΒΚ".

Ένα βίντεο που περιέχει πλάνα από την άσκηση κοινοποιήθηκε επίσης στον λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

???11-15 Eylul 2023

??KKTC



Sehit Yuzbas? Cengiz TOPEL Akdeniz F?rt?nas? Tatbikat?-23; ulkemizden ve Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlar?n?n kat?l?m? ile devam ediyor.



Tatbikat; K?br?s Turk Bar?s Kuvvetleri Komutanl?g? ile Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti… pic.twitter.com/SiPWE5WbR8 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) September 13, 2023





