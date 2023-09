Οικονομία

Ανεργία: Νέα μείωση καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους

Σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έναντι των αντρών. Ποια ηλικιακή ομάδα και ποιες περιφέρειες κρατούν τα «σκήπτρα» στην ανεργία.

Στο 11,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το β' τρίμηνο εφέτος, σημειώνοντας μείωση 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο παρουσίασε μείωση 3,1%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (α' 2023) ήταν 11,8% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (β' 2022) ήταν 12,4%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 533.341 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, περίπου 320.000 άτομα ή το 59,9% του συνόλου των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο χωρίς αποτέλεσμα.

Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 14,6%, έναντι 8,4% στους άνδρες.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (30,5%) και 20- 24 ετών (26,2%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (18,9%), 30- 44 ετών (11,5%), 45- 64 ετών (7,6%) και 65 ετών και άνω (6,8%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Ιόνιοι Νήσοι (17%), η Δυτική Μακεδονία (14,5%) και η Ήπειρος (13,4%). Ακολουθούν, η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (13,2%), η Κεντρική Μακεδονία (13,1%), η Θεσσαλία (11,4%), η Πελοπόννησος (11,3%), η Δυτική Ελλάδα (10,7%), η Αττική (10,4%), η Στερεά Ελλάδα (10,1%), το Βόρειο Αιγαίο (9,8%), η Κρήτη (9,8%) και το Νότιο Αιγαίο (4,2%).

