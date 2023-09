Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και αύξηση των νοσηλειών την τελευταία εβδομάδα

Πόσοι ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι .Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Αύξηση παρουσίασε ο δείκτης νοσηλειών με covid-19, σταθερός παρέμεινε ο δείκτης διασωληνώσεων, μείωση κατέγραφε η θετικότητα των ελεχθέντων δειγμάτων για SARS-CoV2, την εβδομάδα 4-10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (n=688) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αύξηση 12% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=9) παρέμεινε σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=12). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 25. Καταγράφηκαν 32 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 84 έτη (εύρος 65-99 έτη).

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υπο-παραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον. Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (41%), ακολουθούμενη από την XBB.1.16 (29%) και την ΧΒΒ.1.5 (21%), ενώ κατά τις τελευταίες εβδομάδες η συχνότητα εμφάνισης και για τα τρία παραλλαγμένα στελέχη κυμάνθηκε γύρω στο 30%.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV-2 σε 4 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν. Λείπουν στοιχεία για Λάρισα και Βόλο, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel).Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν αρνητικά για RSV

