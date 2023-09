Life

Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Νέο επικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ογκουνσότο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα απολαυστικό βίντεο που χαρίζει απλόχερα το γέλιο με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Πάτρικ Ογκουνσότο και μερικές από τις ιστορικές… ατάκες του.

-

Με ένα εξαιρετικά ευφάνταστο σποτ και πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Ογκουνσότο οι διοργανωτές του Ημιμαραθωνίου Κρήτης καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει στη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου.

Ο Νιγηριανός πρώην ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη και του ΟΦΗ Πάτρικ Ογκουνσότο είναι ο πρωταγωνιστής του νέου διαφημιστικού μηνύματος που ετοίμασαν και παρουσίασαν οι διοργανωτές του Ημιμαραθωνίου Κρήτης. Στο σποτ αυτό ο Ογκουνσότο αμέριμνος ετοιμάζεται να τρέξει, τη στιγμή που δέχεται την πρόκληση μιας συμπαθέστατης γιαγιάς, για συναγωνισμό!

Αποδεχόμενος την πρόκληση ξεκινά να παραβγαίνει με την επίδοξη Ολυμπιονίκη γιαγιά, στη διαδρομή όμως δέχεται τα κεράσματα μιας παρέας, κάτι που βγάζει τον Πάτρικ από το ρυθμό του και δίνει στη γιαγιά τη νίκη…

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

Δίκη Πισπιρίγκου – Δημακοπούλου: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη