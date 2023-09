Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Σεξουαλικό σκάνδαλο και συλλήψεις ποδοσφαιριστών

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί 3 νεαροί παίκτες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της «El Confidencial», ίσως εμπλέκονται και πρωτοκλασάτα ονόματα.

Σκάνδαλο με απρόβλεπτες συνέπειες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τρεις ποδοσφαιριστές από τις κατώτερες ομάδες των Μαδριλένων, δύο από τη δεύτερη ομάδα και ένας τρίτος από την τρίτη, συνελήφθησαν από την Πολιτοφυλακή για φερόμενη υπόθεση αποκάλυψης μυστικών σεξουαλικής φύσης, όπως αποκάλυψε σήμερα (14/9) η ιστοσελίδα «El Confidencial».

Την έρευνα διενεργεί η Δικαστική Αστυνομία της Πολιτικής Φρουράς της Λας Πάλμας. Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα ονόματα των παικτών που συνελήφθησαν για το φερόμενο έγκλημα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της «El Confidencial», ίσως υπάρχουν παίκτες από την πρώτη ομάδα που θα μπορούσαν επίσης να έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο

