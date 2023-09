Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Λουκέτο” σε βενζινάδικο για νοθεία (εικόνες)

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ "σφράγισαν" βενζινάδικο που πωλούσε στους καταναλωτές νοθευμένα καύσιμα.

Σφραγίστηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και για 10 ημέρες πρατήριο υγρών καυσίμων που πωλούσε στους καταναλωτές νοθευμένα καύσιμα στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου διενεργήθηκε από τους ελεγκτές της Αρχής με τη συνδρομή και της Οικονομικής Αστυνομίας, σε ζωντανή σύνδεση και συντονισμό με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Η νοθεία στα καύσιμα διαπιστώθηκε από την ποιοτική εξέταση των δειγμάτων, που διενεργήθηκε από το Χημείο.

Επισημαίνεται ότι η σφράγιση διενεργήθηκε κανονικά, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρατήριο σήμερα λειτουργούσε με νέα διεύθυνση και με διαφορετικό ΑΦΜ.

Η έρευνα για το συγκεκριμένο πρατήριο επεκτάθηκε για τυχόν άλλες τελωνειακές παραβάσεις.

