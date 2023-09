Κοινωνία

Πλημμύρες - Δήμαρχος Παλαμά: έγιναν ατυχείς δηλώσεις και από εμένα (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Δήμαρχος Παλαμά Καρδίτσας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο Γιώργος Σακελλαρίου, Δήμαρχος Παλαμά, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλημέρα Ελλάδα” μεταξύ άλλων και για την αντιπαράθεση που είχε προκληθεί με αντιπεριφερειάρχη κ. Νούσιο για το σπάσιμο του φράγματος Καλέντζη.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, “Πρέπει να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση. Το γυρνάω γιατί πρέπει να μπει μια τελεία. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα που είναι τεράστια”.

“Η εισαγγελική παραγγελία έχει δοθεί, όλες οι συνομιλίες έχουν καταγραφεί και θα κρίνει η επιτροπή. Δεν έχω να κρύψω κάτι.”

Όσον αφορά το ζήτημα που προέκυψε με τον περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, ο δήμαρχος ανέφερε το ότι άκουσε λάθος και ότι δεν είχε εμπλοκή κάπου όσον αφορά στο ανάχωμα ο περιφερειάρχης.

“Έγιναν ατυχείς δηλώσεις ειδικά από εμένα. Δεν άκουσα ότι αναφερόταν στον κ. Αγοραστό, εγώ αναφερόμουν στον αντιπεριφερειάρχη, είπε και τόνισε ότι “διαχειριζόμαστε τις ροές του νερού μετά από μελέτες”.

“Η παρέμβαση στο φράγμα Καλέντζη, έσωσε δύο χωριά, τα οποία πλημμύρισαν μετά από δύο ημέρες καθώς ο όγκος του νερού ήταν τεράστιος. Δεν έκανε ζημιά σε κάποιο χωριό" είπε ακόμη καθώς και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για τέτοιες περιπτώσεις.

