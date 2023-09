Κόσμος

Γείτονας σκότωσε αδερφάκια 5 και 6 ετών γιατί έπαιζαν μπροστά στο σπίτι του

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη στην Αίγυπτο από τη φρικιαστική ιστορία. «Με ενοχλούσε η φασαρία που έκαναν παίζοντας έξω από το σπίτι μου», δήλωσε ο δράστης.

-

Σοκάρει η είδηση ότι δύο αδέλφια ηλικίας 5 και 6 ετών βρήκαν τον θάνατο στα χέρια ενός 65χρονου στην Αίγυπτο, επειδή, όπως υποστήριξε ο συνταξιούχος, «με ενοχλούσε η φασαρία που έκαναν παίζοντας έξω από το σπίτι μου».

Σύμφωνα με το Sky News Arabia η φρικιαστική ιστορία αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του 6χρονου Ραχίμ και του 5χρονου Ισλάμ κατήγγειλε στην αστυνομία την εξαφάνιση των παιδιών.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι του γείτονά τους, του 65χρονου Μοχάμεντ Σαμπερ, ο οποίος μετά από ερωτήσεις παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα δύο παιδιά και στη συνέχεια πέταξε τα πτώματά τους σε ένα ποτάμι.

«Όταν τον ανακρίναμε υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει τα δύο παιδιά και ότι τους είχε ζητήσει να παίζουν μακριά από το σπίτι αλλά εκείνα αρνήθηκαν. Όπως ομολόγησε τα πήρε μέσα στο σπίτι, τους επιτέθηκε, τα χτύπησε και τελικά τα έπνιξε» είπε αστυνομική πηγή στο Sky News Arabia.

O 65χρονος αποκάλυψε, επίσης, ότι ζήτησε τη βοήθεια του 33χρονου γιου του με τον οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας πέταξαν τις σορούς των δύο παιδιών σε ποτάμι.

