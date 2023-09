Κοινωνία

Πειραιάς – πυροβολισμοί: Νεκρός ο άντρας που δέχθηκε τα πυρά

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι το θύμα του, έξω από το πάρκινγκ που εργαζόταν.

Τραγική κατάληξη είχε το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος άντρας πυροβόλησε έναν υπάλληλο επιχείρησης πάρκινγκ επί της οδού Πραξιτέλους 147, σημαδεύοντας τον με κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι.

Το θύμα, περίπου 40 ετών, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Ο δράστης φέρεται μετά το αιματηρό περιστατικό να πήγε στο σπίτι του στην οδό Αλκιβιάδου 140, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκε.

