Daniel – Υπουργείο Ανάπτυξης: Αισχροκέρδεια κάθε αύξηση τιμών σε οπωροκηπευτικά

Μόλις το 7,5% της παραγωγής των οπωροκηπευτικών στη χώρα μας προέρχεται από τη Θεσσαλία και μόνο το 25% των στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται υπέστη καταστροφές.

«Οι ζημίες που υπέστη ο πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία από την καταστροφική καταιγίδα Daniel, δεν δικαιολογούν οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές αγοράς των οπωροκηπευτικών» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η παραγωγή στο Θεσσαλικό κάμπο εστιάζεται κυρίως στο βαμβάκι, στον αραβόσιτο, στα καπνά, στα σιτηρά, στα μήλα και στη βιομηχανική ντομάτα και όχι στα οπωροκηπευτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ, το σύνολο της παραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων στη χώρα είναι 371.000 στρέμματα.

Τα καλλιεργούμενα οπωροκηπευτικά στη Θεσσαλία καλύπτουν 28.000 στρέμματα, που αποτελούν μόλις το 7,5% του συνόλου της παραγωγής της χώρας. Από τα προαναφερόμενα στρέμματα ελάχιστα έχουν πληγεί.

Όπως προκύπτει με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων στου συστήματος Copernicus, τα καλλιεργούμενα στρέμματα οπωροκηπευτικών που επλήγησαν στη Θεσσαλία, ανέρχονται μόνο σε 8.000 στρέμματα.

Μάλιστα υπάρχουν προϊόντα, όπως η βιομηχανική ντομάτα, η οποία καλλιεργείται σε 21.310 στρέμματα και είχε συγκομιστεί σε ποσοστό 70% και φυσικά δεν προορίζεται για επιτραπέζια χρήση.

Συνεπώς, δεν δικαιολογείται καμία ανησυχία για αδυναμία τροφοδοσίας της αγοράς με οπωροκηπευτικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε καμία περίπτωση δεν νοούνται οι αυθαίρετες αυξήσεις και η αδιανόητη κερδοσκοπία.

Κάθε αύξηση σε τιμές οπωροκηπευτικών, μόνο ως ξεκάθαρη αισχροκέρδεια σε βάρος των καταναλωτών, μπορεί να χαρακτηρισθεί. Και ως τέτοια θα αντιμετωπισθεί από την κυβέρνηση.

