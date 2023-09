Αθλητικά

Super League: η αξία, οι ξένοι και οι “ηλικιωμένοι” παίκτες στο πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέση καταλαμβάνει το ελληνικό πρωτάθλημα στην λίστα με τις αξίες, το ποσοστό ξένων παικτών, αλλά και την ηλικία των ποδοσφιαριστών.

-

Η ελληνική Super League είναι το 11ο πρωτάθλημα σε εκτιμώμενη αξία στην Ευρώπη, το 8ο σε ποσοστό ξένων στις ομάδες και το 4ο πιο...ηλικιωμένο.

Η εκτιμώμενη αξία της ελληνικής Super League είναι 421,63 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Να σημειωθεί ότι η αξία του υποχώρησε σε σχέση με τη σεζόν 2022/23, όταν έφτασε τα 452,83 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση από τις προηγούμενες σεζόν (398,94 τη σεζόν 2021/22 και 388,20 τη σεζόν 2020/21)

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία , φτάνοντας τα 115,20 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά από την ΑΕΚ (61,45), τον ΠΑΟΚ ( 60,80), Παναθηναϊκό 57,15) και τον Άρη (29,08).

Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αξία -20 εκατομμύρια ευρώ-είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε (Ολυμπιακός).

Μπροστά από τη ελληνική Super League, βρίσκονται:

Premier League (Αγγλία/10,42 δισεκατομμύρια ευρώ), LaLiga (Ισπανία/4,66), Serie A ( Ιταλία/4,58), Bundesliga (Γερμανία/3,97), Ligue 1 (Γαλλία/3,48), Primeira Liga (Πορτογαλία/1,26), Super Lig (Τουρκία/1,17), Eredivisie (Ολλανδία/966,63), Jupiler Pro League (Βέλγιο/833,95), Premier Liga ( Ρωσία/806,73).

Η ελληνική Super League, σύμφωνα με τα στοιχεία του transfermarkt, είναι στην 8η θέση σχετικά με το ποσοστό των ξένων παικτών στις ομάδες (59,3%), πίσω από τις:

Primera division (Ανδόρα/74,5%), Preimer League (Αγγλία/69,1%), C, Sammarinese (Σαν Μαρίνο/64,3%), Premiership (Σκωτία/63,8%), Serie A (Ιταλία/ 63,5%), Protathlima Cyta (Κύπρος/63%), BGL Ligue (Λουξεμβούργο/59,5%).

Είναι-επιπλέον- το 4ο πιο ηλικιωμένο πρωτάθλημα, με μέσο όρο 27,1 χρόνια, πίσω μόνο από τις: Cozo League (Μάλτα/ 28,6 χρόνια), Primera division (Ανδόρα/ 27,9) και LaLiga (Ισπανία/27,4).