“Blue Horizon” - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Ελεύθερα τα δύο μέλη του πληρώματος

Ποιους περιοριστικούς όρους επέβαλε το δικαστικό συμβούλιο στους δύο κατηγορούμενους αντί της προσωρινής κράτησης.

Ρεπορτάζ της Δώρας Βογιατζάκη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Εκτός φυλακής θα παραμείνουν μέχρι να δικαστεί η υπόθεσή τους, οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη, ύπαρχος και ναύκληρος του πλοίου Blue Horizon.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα