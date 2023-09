Υγεία - Περιβάλλον

Σαντορίνη: αερογέφυρα ζωής για νεαρό που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα απο την Σαντορίνη στην Κρήτη μετά από τροχαίο.

-

(εικόνα αρχείου)

Εσπευσμένα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένας 32χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός τραυματίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο ατύχημα που έγινε στο νησί της Σαντορίνης.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του.Έτσι, στη μία περίπου τα ξημερώματα ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο προκειμένου να νοσηλευτεί στο Βενιζέλειο.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών