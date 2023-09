Πολιτισμός

Πικάσο: Σε δημοπρασία η ελαιογραφία “Femme a la montre”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έργο «Femme à la montre» έχει ως πηγή έμπνευσης την για πολλά χρόνια μούσα του Πικάσο, Marie-Thérèse Walter.

-

Η ελαιογραφία του 1934 του Πάμπλο Πικάσο, «Femme a la montre» αναμένεται να πωληθεί έως και 120 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία που διοργανώνεται αυτό το φθινόπωρο.

Το έργο «Femme a la montre» έχει ως πηγή έμπνευσης την για πολλά χρόνια μούσα του Πικάσο, Marie-Therese Walter, Γαλλίδα μοντέλο με την οποία είχε σχέση από το 1927 έως το 1935.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών