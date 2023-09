Κόσμος

“Το Βατικανό γνώριζε για το Ολοκαύτωμα” – Τι αποκαλύπτει επιστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα αρχεία του Βατικανού εντοπίστηκε μια επιστολή που αποκαλύπτει μια πικρή αλήθεια για την καθολική εκκλησία...

-

Στα αρχεία του Βατικανού εντοπίστηκε μια επιστολή που αποκαλύπτει μια πικρή αλήθεια για την καθολική εκκλησία, καθώς ο πάπας Πίος ΙΒ’ φέρετε να γνώριζε τα πάντα για το Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Πίος ΙΒ’ έχει δεχθεί πυρά από μερικούς ιστορικούς επειδή δεν κατήγγειλε τα στρατόπεδα θανάτου των Ναζί και το Ολοκαύτωμα, ενώ άλλοι ιστορικοί έχουν υποστηρίξει πως εργάσθηκε μυστικά για να σώσει τις ζωές πολλών εβραίων.

Η επιστολή, η οποία δημοσιεύεται από την εφημερίδα Il Corriere della Sera, είχε γραφτεί από έναν γερμανό ιησουίτη, τον Πατέρα Λόταρ Κένιχ, και απευθυνόταν στον γραμματέα του Πίου, τον Ρόμπερτ Λάιμπερ.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1942 και γίνεται σ’ αυτή λόγος για καθημερινούς φόνους χιλιάδων ανθρώπων, καθώς και για το Νταχάου και το Άουσβιτς. Βρέθηκε από τον Τζοβάνι Κόκο, αρχειοφύλακα των Αποστολικών Αρχείων του Βατικανού.

«Είναι μοναδική περίπτωση», δήλωσε ο Κόκο στην Corriere della Sera. «Έχει τεράστια αξία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)