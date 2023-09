Οικονομία

Μητσοτάκης στην ΔΕΘ: ΦΠΑ στα Airbnb και μέτρα για την φοροδιαφυγή

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ποια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ειναι σε τροχιά υλοποίησης.

Το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή περισσότερων ακινήτων από τον Ιανουάριο θα υπόκειται σε ΦΠΑ και στα τέλη που ισχύουν για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, ανακοίνωσε:

Έως την άνοιξη του 2024 οι ταμειακές μηχανές 450.000 επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τα POS



Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλη τη λιανική αγορά



Υποχρεωτικά ηλεκτρονικές πληρωμές και στις αγοραπωλησίες ακινήτων, όπου καταργούνται οριστικά τα μετρητά



Δρομολογούνται τα ψηφιακά τιμολόγια και τα ηλεκτρονικά βιβλία



Ενεργοποίηση, από τον Ιανουάριο, του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής. Όλα τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ



Τα περισσότερα προνοιακά επιδόματα θα πληρώνονται μόνο μέσω πιστωτικών καρτών



Πρόστιμο διπλάσιο του ύψους τους για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά.

Οι φοροφυγάδες θα υποχρεωθούν στο αυτονόητο, να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν στο πραγματικό τους εισόδημα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που αναγγέλλουμε. Μέτρα, τα οποία υπηρετούν τον ορθολογισμό στην αγορά, αλλά και τη δικαιοσύνη στην κοινωνία. pic.twitter.com/vl8Hk2r9HB — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 16, 2023

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ: