Γερμανία - Δημοσκόπηση: Ποσοστό ρεκόρ για την ΑfD

Δεύτερη δύναμη σε εθνικό επίπεδο το ακροδεξιό κόμμα. Απογοητευμένοι οι Γερμανοί με την οικονομία της χώρας.

Νέο δημοσκοπικό ρεκόρ σημειώνει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην τελευταία έρευνα κοινής γνώμης, με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να διατηρεί το προβάδισμά της, αφήνοντας πίσω της τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινους, FDP).

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, CDU/CSU παραμένουν πρώτα, με ποσοστό 26%, η AfD ενισχύεται κατά μία μονάδα και φθάνει στο 21%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για το κόμμα από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 17% (-1), οι Πράσινοι με 16% (+1), οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 6% (-1) και η Αριστερά με 5%.

Η απογοήτευση των Γερμανών είναι σαφής στο ερώτημα σχετικά με την πορεία της οικονομίας. Το 60% δηλώνει ότι είναι καθοδική, το 33% σταθερή και μόλις το 5% πιστεύει ότι είναι ανοδική. Το συνολικό έργο της κυβέρνησης κρίνεται από το 55% ως «κακό» και από το 39% ως «καλό». Δημοφιλέστερος πολιτικός παραμένει ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, ακολουθεί η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται πάντως διχασμένη όταν ερωτάται για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το 56% θεωρεί ότι δεν θα τελειώσει δια της διπλωματικής οδού, ενώ το 41% έχει αντίθετη άποψη. Επιπλέον, το 41% πιστεύει ότι προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος θα πρέπει η Δύση να πιέσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και το 43% απαντά στο ερώτημα αρνητικά

