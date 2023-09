Κοινωνία

Χανιά - Μαρτυρία στον ΑΝΤ1: Έπεσα στη θάλασσα με το αυτοκίνητο από τον καταπέλτη (βίντεο)

"Η δολοφονία του Αντώνη, μου ξύπνησε τον εφιάλτη - βρέθηκα στη θάλασσα με το αυτοκίνητο από τον καταπέλτη του πλοίου".

Τις δραματικές στιγμές που έζησε τον Οκτώβριο του 2007 όταν έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο από τον καταπέλτη, στο λιμάνι της Σούδας περιγράφει ο οδηγός.

Ο Αντρέι Γκεόρκι που ζει από θαύμα μιλάει στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα", μετά από 16 χρόνια και θυμάται το περιστατικό που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή.

Το απίστευτο ατύχημα συνέβη σε πλοίο της γραμμής Πειραιάς - Χανιά, τη στιγμή που ήταν μεταξύ καταπέλτη και λιμανιού, από λάθος ο καπετάνιος ξεκίνησε το πλοίο, οι κάβοι έσπασαν και το αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα! Ο Αντρέι Γκεόργκι πρόλαβε να πηδήξει στη θάλασσα… η δίνη της προπέλας τον τράβηξε στον βυθό και με διαδοχικές προσπάθειες λιμενεργατών κατάφερε να σωθεί!

΄Όπως είπε ο ίδιος, "η δολοφονία του Αντώνη, μου ξύπνησε τον εφιάλτη - βρέθηκα στη θάλασσα με το αυτοκίνητο από τον καταπέλτη του πλοίου".

