Υγεία - Περιβάλλον

Δημογραφικό πρόβλημα: Πόσο μπορεί να βοηθήσουν οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Βασίλειος Κελλάρης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Αντιπρόεδρος Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις

-

Η υπογονιμότητα δεν αποτελεί πια «ταμπού» αλλά μία σύγχρονη πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωπα εκατοντάδες ζευγάρια όλων των ηλικιών που επιθυμούν να ζήσουν το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού.

Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των υπογόνιμων ζευγαριών αγγίζει το 18-20% του συνολικού πληθυσμού. Ένα ζευγάρι θεωρείται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας όταν δεν έχει οδηγηθεί σε εγκυμοσύνη μετά από 12 μήνες προσπάθειας, ενώ το διάστημα μειώνεται στους 6 μήνες για γυναίκες άνω των 40 ετών.

Εκτός από τις προεκτάσεις του προβλήματος στη ψυχολογία και τη διαμόρφωση της καθημερινότητας του ζευγαριού, σε επίπεδο πληθυσμού η υπογονιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα που ενισχύει την αδιαπραγμάτευτη συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος σε έντονο ρυθμό φάνηκε να συμβαίνει ξεκάθαρα, και δυστυχώς μη αναστρέψιμα, από το 2013.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι λοιπόν γεγονός. Η υπογεννητικότητα αποτελεί πρόβλημα με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο, με το δημογραφικό να απειλεί την Ελλάδα, καθώς ο αριθμός των θανάτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των γεννήσεων, φαινόμενο το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, φαίνεται πως την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 187.397, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,9% (9.716.889 το 2021 έναντι 9.904.286 το 2011).

Όλα αυτά, σε μία κοινωνία χαρακτηριζόμενη από αλλαγή προτεραιοτήτων, καθώς ο νέος τρόπος ζωής με τους απαιτητικούς ρυθμούς που επιβάλλει, οδηγεί τις νέες γυναίκες στο να καθυστερούν να αποφασίσουν να κάνουν παιδί.

Η σοβαρότητα του προβλήματος της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα περιστατικά υπογόνιμων ζευγαριών απαιτούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, άμεσα μέτρα στήριξης.

Η υπογονιμότητα σήμερα αντιμετωπίζεται με την καθοδήγηση γυναικολόγων αναπαραγωγής, σε κατάλληλα εξοπλισμένα κέντρα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο γιατρός εκτιμά το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, συζητά με το ζευγάρι, προτείνει τις κατάλληλες εξετάσεις στο πλαίσιο του ελέγχου γονιμότητας και του προγεννητικού ελέγχου και το καθοδηγεί βήμα-βήμα στην κατάλληλη διαδικασία.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας και έχει δώσει τη λύσει σε χιλιάδες ζευγάρια.

Στα σχεδόν 40 χρόνια εφαρμογών, αδιαπραγμάτευτα έχουν σημειωθεί συναρπαστικές εξελίξεις στον τομέα. Σήμερα κατέχουμε τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ευρώπη με την εφαρμογή των πιο πρωτοποριακών τεχνικών και υψηλή τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα η ελληνική νομοθεσία είναι από τις πλέον προοδευτικές στην Ευρώπη. Οι νέες μέθοδοι και επιτεύγματα κάνουν τη διαδικασία περισσότερο προσιτή και λιγότερο επίπονη για τη γυναίκα, ανεβάζοντας εντυπωσιακά τα ποσοστά επιτυχίας.

Σε όλα αυτά, σημαντική βάση είναι η απαραίτητη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων υπογόνιμων ζευγαριών ώστε να μπορούν να γνωρίζουν πότε χρειάζεται να επισκεφθούν γυναικολόγο αναπαραγωγής και ποιες είναι οι διαδικασίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η άμεση δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένα κέντρα, για να αντιμετωπίσουν την υπογονιμότητα.

Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ, με γνώμονα την ασφάλεια της γυναίκας, τον σεβασμό στην επιστήμη αλλά και στην επιθυμία των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί, δημιουργήσαμε τις καλύτερες συνθήκες για να στηρίξουμε όλα τα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Αποτελώντας την επιτομή της τεχνολογίας και υποστηριζόμενη από κορυφαίους και καταξιωμένους γιατρούς αναπαραγωγής και εμβρυολόγους, αλλά και από άρτια εκπαιδευμένο και φιλικό προσωπικό, η Μονάδα κάνει ακόμα πιο προσιτή τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις που αδιαμφισβήτητα έχει σημειώσει ο τομέας τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και για γυναίκες που για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο επιθυμούν να κάνουν παιδί σε προχωρημένη ηλικία, προσφέρεται η επιλογή της κρυοσυντήρησης ωαρίων, ώστε να αξιοποιηθούν στο χρόνο που εκείνη θα καθορίσει. Η διαδικασία είναι πλέον ακόμα πιο αποτελεσματική και απλή, αυξάνοντας τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, προκειμένου να συμβάλλουμε έμπρακτα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος αναπτύσσουμε συνεργασίες με άλλα Σωματεία με κοινό όραμα ένα μέλλον με μειωμένη υπογεννητικότητα. Με τον τρόπο αυτό, η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ συμμετέχει ενεργά στην ολοκλήρωση του έργου φορέων που υποστηρίζουν την εξωσωματική γονιμοποίηση ως θεραπευτική προσέγγιση για την απόκτηση παιδιού αλλά και ως βασικό μέσο ενίσχυσης του αριθμού των γεννήσεων στη χώρα μας. Στηρίζουμε εκστρατείες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, ώστε ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές η απόσταση να πάψει να αποτελεί τροχοπέδη για την απόκτηση παιδιού. Δίνουμε ελπίδα σε οικογένειες που δεν πίστευαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν.

Αν υπάρχει η σωστή πληροφόρηση θα υπάρχει και αυξητική τάση του αριθμού γυναικών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να συντελέσουν στην αύξηση του αναπαραγωγικού δυναμικού της χώρας μας. Να ζήσουν τα παιδιά μας ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα υπογονιμότητας και υπογεννητικότητας, ένα μέλλον που να στηρίζεται σε νέους ανθρώπους.

*Άρθρο του Βασίλειου Κελλάρη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγου, Ειδικού στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Αντιπροέδρου Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις