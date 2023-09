Οικονομία

Σκρέκας - Αισχροκέρδεια: Μπήκαν πρόστιμα και σε “μαγαζιά της γειτονιάς” για κερδοσκοπία

Τι είπε ο Κώστας ΣΚρέκας για την ανακοίνωση των προστίμων που ήδη έχουν επιβληθεί σε κερδοσκόπουλος στην Θεσσαλία.

Ο νόμος για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των ειδών πρώτης ανάγκης, μπορεί να ισχύσει και το επόμενο έτος, αν ο πληθωρισμός επιμείνει, σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο OT Forum που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 87ης ΔΕΘ.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε καταστήματα, που ανέβασαν αδικαιολόγητα τις τιμές στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας ενώ τόνισε ότι συνεχίζονται και είναι αυστηροί οι έλεγχοι για τον "πληθωρισμό της απληστίας", προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες αυξήσεις είναι δικαιολογημένες από τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς και ποιες όχι.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι «όποιος προσπαθήσει να κερδοσκοπήσει σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θα είμαστε άτεγκτοι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία».

Αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, ήδη, ακόμα και σε μικρά καταστήματα που ανέβασαν αδικαιολόγητα τις τιμές στις πληγείσες περιοχές και υπενθύμισε ότι επιβλήθηκε, άμεσα, πλαφόν στην τιμή του εμφιαλωμένου νερού, από την κυβέρνηση, ενώ αρκετές μεγάλες αλυσίδες έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις στη Θεσσαλία.





Ο κ. Σκρέκας σημείωσε επίσης, ότι οι έλεγχοι στην αγορά εντείνονται και υπάρχει συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις εμπορίου. «Το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας έχει μειωθεί και πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Δεν είναι θέμα εκδικητικότητας. Θέλουμε ισχυρές επιχειρήσεις και ισχυρή επιχειρηματική βάση, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές» τόνισε.

Επιπλέον ο υπουργός ανέφερε ότι «σε επίπεδο Ευρώπης, έχουμε προβλήματα με τη μεταβλητότητα των τιμών, αλλά και ελλείψεις» ενώ είπε ότι είναι υπό παρακολούθηση αγορές, όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία «και βλέπουμε πώς κινούνται εκεί οι τιμές».

«Σε κάποια προϊόντα είμαστε κάτω από τον μέσο όρο και σε άλλο στον μέσο όρο», συνέχισε ο υπουργός σημειώνοντας «Αν δούμε ότι πάει να ξεφύγει το πράγμα θα παρέμβουμε». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά, θα γίνουν εισαγωγές που θα καλύψουν τη ζήτηση, καθώς και έλεγχοι στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων με βάση τον νόμο που ισχύει».

Ακόμη ο υπουργός ανέφερε ότι ο νόμος για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μπορεί να ισχύσει και το επόμενο έτος, αν ο πληθωρισμός επιμείνει και τόνισε: «Είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αλλά όχι υπέρ της ασύδοτης αγοράς».

