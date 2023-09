Οικονομία

Κακοκαιρία - Εφορία: παράταση έως 6 μηνών για την πληρωμή οφειλών

Παράταση και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών προβλέπει απόφαση του Χάρη Θεοχάρη. Ποιες περιοχές αφορά η ρυθμιση.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρονται τα εξής, σχετικά με τις φορολογικές οφειλές πληγέντων από την κακοκαιρία:

"Στο πλαίσιο της πολύπλευρης αρωγής την οποία παρέχει η Κυβέρνηση προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης προχώρησε σε έκτακτες τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων. Με στόχο τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές της χώρας, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Αξιοποιώντας τις αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Θεοχάρης αναθεώρησε τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και την κατά περίπτωση αναστολή των εισπράξεων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται ότι η παράταση για την καταβολή φορολογικών οφειλών φτάνει έως και τους 6 μήνες.

Συγκεκριμένα:

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 06.11.2023 των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Β. Στις Δημοτικές Ενότητες Ελυμνίων, Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο Δήμο Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 06.11.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γ. Στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Ενότητες Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Δήμο Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Δήμο Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στους Δήμους Δομοκού, Στυλίδας και Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 06η.11.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 06.11.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

04.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του Άρθρου 1 05.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 2 του Άρθρου 1 06.9.2023 μέχρι και 06.11.2023 για τα πρόσωπα της παρ.3 του Άρθρου 1

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Αναστέλλεται μέχρι και την:

06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Α της παρ. 1. 06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Β της παρ. 1. 06.11.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γ της παρ. 1".





