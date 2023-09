Παράξενα

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)

Είναι πολύ πιθανό, το κουφάρι του ζώου, που ανέδιδε έντονη δυσοσμία, να προέρχεται από το θεσσαλικό κάμπο.

Μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου ψαράδες στον Θερμαϊκό, όταν εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει.

Συγκεκριμένα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε το thes.gr τα έστειλαν οι ψαράδες που είχαν βγει στον Θερμαϊκό Κόλπο, ανοιχτά του Αγγελοχωρίου και εντόπισαν μια νεκρή αγελάδα να επιπλέει στο νερό.

Μάλιστα, χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια που ακούγονται στην αρχή του βίντεο για την έντονη δυσοσμία.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο τις προηγούμενες ημέρες φερτά υλικά από το θεσσαλικό κάμπο έφτασαν ακόμη και στις ακτές της Χαλκιδικής και είναι πολύ πιθανό το κουφάρι της αγελάδας που έφτασε μέχρι τα ανοικτά της Θεσσαλονίκης να προέρχεται από την ίδια περιοχή.

