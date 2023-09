Παράξενα

Λήμνος: Έκανε διακοπές φορώντας διαρκώς την Μακεδονική φορεσιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να τιμήσει απόλυτα και παντού την καταγωγή του θέλησε ο Μακεδόνας, που πέρασε τις διακοπές του στην ακριτική Λήμνο. Τι μήνυμα έστειλε στους νησιώτες.

-

Στη Λήμνο βρέθηκε για διακοπές ο Βορειοελλαδίτης Παναγιώτης Τσιώνας, ο οποίος τιμώντας την καταγωγή του, κατάφερε να γνωρίσει τις ομορφιές του νησιού φορώντας τη Μακεδονική φορεσιά.

Ο ίδιος μάλιστα, απέστειλε στο limnosfm100.gr φωτογραφίες από τις διακοπές του στο νησί του Ηφαίστου σχολιάζοντας «Ή καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στα σύνορα της Λήμνος».

Πηγή: limnosfm100.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λιβύη: Η τραγική ιστορία της νεκρής Ελληνίδας από το Ηράκλειο (εικόνες)

Σκέρτσος: Ο Κασσελάκης έχει όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη, δεν είναι η λύση

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)