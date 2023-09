Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Οι σκαντζόχοιροι στην... σούβλα τον στέλνουν στον Εισαγγελέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικογραφία σε βάρος 35χρονου για τους σουβλιστούς σκαντζόχοιρους σχηματίστηκε από τις Αρχές.

-

Με εικόνες οι οποίες, στις μέρες μας, προβάλλονται σε εκπομπές ξένων τηλεοπτικών δικτύων, σχετικά με την επιβίωση ανθρώπων στην άγρια φύση, συνάδουν αυτές που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες με σκαντζόχοιρους που αποτέλεσαν θηράματα και κατέληξαν στις σούβλες αυτοσχέδιας ψησταριάς προκάλεσαν την αστυνομική έρευνα και οδήγησαν στον κυνηγό…

Δεν επρόκειτο για κάποιον επιζώντα που βρέθηκε σ’ ένα απόμακρο φυσικό τοπίο του πλανήτη και λόγω πείνας, αναγκάστηκε να σκοτώσει ότι κινείτο για να τραφεί.

Πρόκειται για έναν 35χρονο Ρομά, από τη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται πως θανάτωνε τα μικρά αγκαθωτά θηλαστικά, επειδή για αυτόν αποτελούσαν εκλεκτό έδεσμα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί θήρας, αλλά δεν συνελήφθη λόγω παρελεύσεως του αυτοφώρου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο εν λόγω άνδρας αναρτούσε τις σχετικές εικόνες στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, από το καλοκαίρι του 2021 έως το καλοκαίρι του 2023.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία Φιλοζωικού Σωματείου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και ειδικότερα στην αστυνομική υπηρεσία που ασχολείται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα.

Αυτή η περίπτωση, όμως, δεν αφορά παραβάσεις του νόμου 4830/21 – για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- αλλά υπάγεται στον νόμο περί παράνομης θήρας, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, σύμφωνα με το GRTimes.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λιβύη: Η τραγική ιστορία της νεκρής Ελληνίδας από το Ηράκλειο (εικόνες)

Λήμνος: Έκανε διακοπές φορώντας διαρκώς την Μακεδονική φορεσιά (εικόνες)

Σκέρτσος: Ο Κασσελάκης έχει όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη, δεν είναι η λύση