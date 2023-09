Αθλητικά

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: επίσημα “τέλος” για τον Ιτούδη

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Δημήτρης Ιτούδης. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Και με τη... βούλα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών αποτελεί ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς η Ελληνική Ομσοπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε σήμερα (18/9) ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Η ΕΟΚ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι «η αγωνιστική υποχρέωση που προέκυψε με τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2024, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις αυξημένες υποχρεώσεις του Δημήτρη Ιτούδη στην Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενερμπαχτσέ», με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να συζητήσουν το θέμα και να παρθεί η απόφαση περί μη συνέχισης της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς προτάχθηκε το συμφέρον του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

«Η Εθνική Ανδρών και ο Δημήτρης Ιτούδης δεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία που άρχισε πριν από το Ευρωμπάσκετ 2022 και ολοκληρώνεται μετά το φετινό Παγκόσμιο κύπελλο.

Το καλό της Εθνικής ομάδας, η οποία ενώνει τους Ελληνες φιλάθλους και το συμφέρον της οποίας είναι το πρώτο μέλημα όλων, όπως τονίστηκε και μετά την πρόσφατη συνάντηση του κόουτς με τον πρόεδρο Ευάγγελο Λιόλιο, κατέστησε επιτακτική αυτή την εξέλιξη.

Η αγωνιστική υποχρέωση που προέκυψε με τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2024, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τις αυξημένες υποχρεώσεις του Δημήτρη Ιτούδη στην Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενερμπαχτσέ.

Αυτό συζητηθηκε εκτενώς και με τον ίδιο τον προπονητή να προτάσσει πάντα το συμφέρον της Εθνικής, αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί η συνεργασία. Παρ’ όλα αυτά, ο κόουτς Ιτούδης διαβεβαίωσε ότι θα είναι πάντα δίπλα στην Εθνική σε ό,τιδήποτε μπορεί να του ζητηθεί και να συνδράμει, προσφορά που εκτιμάται δεόντως από την Ελληνική Ομοσπονδία στο πλαίσιο των άριστων σχέσεων που θεμελιώθηκαν και θα υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Η διοίκηση της ΕΟΚ ευχαριστεί τον Δημήτρη Ιτούδη για όσα πρόσφερε και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

