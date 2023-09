Υγεία - Περιβάλλον

“Daniel” - Θεσσαλία: Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τους πληγέντες

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη για την αποφόρτιση και τη συναισθηματική ενίσχυση των συνανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 του υπουργείου Υγείας παρέχει εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε άνθρωπο, που έχει επηρεαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο, με ειδική υπηρεσία (επιλογή 3).

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη για την αποφόρτιση και τη συναισθηματική ενίσχυση των συνανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, ώστε να επανακτήσουν την αναγκαία ψυχική ανθεκτικότητα, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πολύ δύσκολη καθημερινότητα τους.

Παράλληλα, πραγματοποιείται διερεύνηση των ευρύτερων ψυχοκοινωνικών τους αναγκών, διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον τόπο κατοικίας τους, καθώς και τις κινητές μονάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, που ήδη ενεργούν επί τόπου στην Θεσσαλία.

Στη γραμμή μπορούν να απευθύνονται και όσοι αντιλαμβάνονται περιστατικά ανθρώπων με αναπηρία, χωρίς οικογενειακή υποστήριξη, που χρήζουν μερικής ή ολικής φροντίδας.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 λειτουργεί και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας Αργώ και την Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ.

