Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Πολλά τμήματα έκλεισαν για τους θεατές, προκειμένου να αποφευχθεί η “συνάντηση” κάποιου με το άγριο ζώο. Που και πότε κατάφεραν οι Αρχές να αιχμαλωτίσουν την αρκούδα.

Μια μαύρη αρκούδα εθεάθη χθες Δευτέρα να περιφέρεται στο πάρκο ψυχαγωγίας Disney World στη Φλόριντα των ΗΠΑ, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν προσωρινά περίπου 15 αξιοθέατα έως ότου την αιχμαλωτίσουν.

Κλιμάκιο της Επιτροπής για την προστασία της Άγριας Ζωής στη Φλόριντα (FWC) «αιχμαλώτισε με ασφάλεια την ενήλικη αρκούδα» όταν το ζώο σκαρφάλωσε σε δέντρο στο θεματικό πάρκο «Μαγεμένο Βασίλειο», ανέφερε η FWC σε ενημέρωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 35 είχε προηγηθεί το προσωρινό κλείσιμο περίπου 15 αξιοθέατων, μεταξύ των οποίων τα θεματικά πάρκα «Ο Στοιχειωμένος Πύργος» και «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να κρατάτε απόσταση (ασφαλείας) από τις αρκούδες και να τις αφήνετε να φεύγουν μόνες τους. Ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης, το προσωπικό αιχμαλώτισε το ζώο και το μετέφερε έξω από πάρκο», σε μια περιοχή του εθνικού δρυμού Οκάλα, επισημαίνει η FWC.

Nearly half of Disney World's Magic Kingdom Park in Florida shut down Monday after a black bear was spotted in a tree and safely captured. https://t.co/spzm0emH05 pic.twitter.com/QLwCprRh0V — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 18, 2023

Αδιευκρίνιστο παραμένει το πώς κατάφερε η αρκούδα να εισέλθει στους χώρους του πάρκου Disney World.

«Το φθινόπωρο οι αρκούδες επιδίδονται περισσότερο σε αναζήτηση τροφής, προκειμένου να αποθηκεύσουν λίπος ενόψει του χειμώνα. Η συγκεκριμένη αρκούδα είχε κινηθεί πιθανότατα κατά μήκος του πάρκου, αναζητώντας τροφή», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της FWC.

Το πάρκο ψυχαγωγίας Disney World στο Ορλάντο καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 110.000 στρεμμάτων και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στη Φλόριντα.

