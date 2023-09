Κοινωνία

Νέο Φάληρο: Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο άντρας που απειλούσε να πέσει από γέφυρα

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του άντρα και των Αρχών κράτησε αρκετές ώρες, ενώ έκλεισε και η παλιά παραλιακή.

Αποφεύχθηκε τραγωδία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου στο Νέο Φάληρο καθώς ένας άνδρας που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα που βρίσκεται μπροστά από το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» παραδόθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με το piraeuspress.gr, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 23.15 το βράδυ της Δευτέρας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, μεταξύ αυτών και στελέχη της Τροχαίας, η οποία έκλεισε για περίπου δύο ώρες την παλιά παραλιακή από το ύψος της λεωφόρου Ειρήνης και στα δύο ρεύματα.

Το περιστατικό έλαβε τέλος στις 02:00 τα ξημερώματα με τον άνδρα να παραδίδεται στις αρχές και την Τροχαία να δίνει στην κυκλοφορία την παλιά παραλιακή.

Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που ο άνδρας με την κόκκινη μπλούζα βρέθηκε στην εξωτερική πλευρά της γέφυρας και απειλούσε να πηδήξει στο κενό.

