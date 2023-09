Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο

Πότε θα απεργήσει ο δημόσιος τομέας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Την προκήρυξη εικοσιτετράωρης πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, απαιτεί την απόσυρσή του και καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10.30 π.μ.

